Sur hautes instructions du Roi, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des Forces armées royales, un important contingent de médecins militaires a été déployé aux frontières Est du royaume pour dispenser, à titre gracieux, des prestations médicales au profit des populations locales. Les détails.

Les cadres de la Santé publique, on le sait, manquent terriblement dans les localités éloignées de l’Est du royaume. Foum Al Hisn, Foum Zguid et Akka, dans la Province de Tata ; M’hamid Al Ghizlane et Tagounite, dans la Province de Ouarzazate; et celles d’Alnif, Taouz, Boudnib, dans la Province d’Errachidia; Bouanane et Tendrara dans la Province de Figuig… Toutes ont été particulièrement affectées par ce déficit patent en cadres et en infrastructures médicales.

Aux grands maux, les grands remèdes... Sur hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces armées royales, un important contingent de médecins militaires a été déployé en juillet 2018 aux frontières Est du royaume où des prestations médicales continuent d'être dispensées, à titre gracieux, au profit des populations locales.

Les chiffres dévoilés par notre confrère Far-Maroc, site spécialisé dans les questions militaires, sont éloquents. «Durant les trois derniers mois, plus de 4000 personnes (hommes, femmes, enfants) résidant dans ces localités ont bénéficié de prestations médicales assurées par les médecins militaires», révèle-t-il. Au total, «près de 10.000 consultants ont bénéficié jusqu’à aujourd’hui de cette opération dont 3750 femmes et 2477 enfants», chiffre-t-il, précisant que les consultations sont effectuées au sein des dispensaires respectifs des Communes concernées.

Un geste royal d'autant plus significatif qu'il ne doit en aucun cas laisser indifférent l'actuel Exécutif, appelé à s'intéresser davantage aux populations de ces localités éloignées et démunies.

Photo des médecins des Forces armées royales déployés aux frontières Est du Royaume.

