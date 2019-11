© Copyright : DR

Kiosque360. Le département d’Etat américain a rendu un vibrant hommage à la stratégie de lutte contre le terrorisme menée par le Maroc. Il a mis en exergue l’excellente capacité des services de sécurité marocains à circonscrire le terrorisme à ses frontières, dans la région et à travers le monde.

Le rapport du département américain sur le terrorisme dans le monde a mis en exergue l’excellente capacité des services de sécurité marocains à circonscrire le terrorisme à ses frontières et dans son voisinage. Le document loue, en outre, la participation efficace du royaume à la guerre que mène la communauté internationale contre les organisations radicales. Le rapport publié, en fin de semaine, salue la stratégie antiterroriste du Maroc en indiquant que «les Etats-Unis et le Maroc entretiennent depuis longtemps une excellente coopération dans ce domaine», tout en précisant que «le gouvernement marocain a poursuivi une stratégie globale contre le terrorisme basée sur la vigilance sécuritaire, la coopération régionale et internationale, ainsi que sur des politiques de lutte contre la radicalisation».

Le rapport précise que les services de sécurité marocains, en coordination avec le ministère de l’Intérieur, ont ciblé et arrêté 71 personnes en 2018. Il a été procédé, ajoute le même document, au démantèlement de plus de 20 cellules terroristes qui planifiaient divers attentats contre des bâtiments publics, des personnalités et des sites touristiques. Le département américain a souligné que les services de sécurité marocains, notamment le BCIJ, avaient contribué, via la collecte des renseignements, le travail de la police et la coopération avec les partenaires internationaux, à exécuter des opérations antiterroristes. Le rapport du département américain, qui a réservé deux pages au Maroc, souligne que «la sécurité des frontières demeure la priorité pour les autorités marocaines». Ce même rapport salue particulièrement les autorités aéroportuaires marocaines, qui jouissent d’une excellente capacité à détecter les documents falsifiés.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition de lundi 4 novembre, que le rapport américain souligne qu’outre les mesures sécuritaires, le Maroc a pris des mesures préventives telles que la consolidation du développement économique et humain et le contrôle de la sphère religieuse. Le royaume, ajoute le même document, est un allié stratégique en dehors de l’OTAN et un membre actif du Partenariat transsaharien de lutte contre le terrorisme (TSCTP). Sa coopération avec ses partenaires européens, notamment la France, la Belgique et l’Espagne, est très soutenue pour contrecarrer les menaces terroristes en Europe. Le département américain précise par ailleurs que le Maroc copréside actuellement, aux côtés des Pays-Bas, le Forum mondial de lutte contre le terrorisme.