Le Conseil de sécurité tient mercredi une réunion à huis clos au siège de l’ONU à New York, où le Chef de la Minurso, Colin Stewart, présentera un rapport de briefing sur la situation au Sahara. Détails.

Le Conseil de sécurité reprend mercredi ses consultations sur la situation au Sahara, en perspective de sa réunion cruciale le 30 octobre pour proroger le mandat de la Minurso. Un rapport de briefing sera présenté à l’occasion de cette réunion qui se tient à huis clos, par le Représentant spécial du SG de l’ONU, Chef de la Minurso, Colin Stewart.

Cette réunion intervient suite à la présentation, début octobre, du nouveau rapport de M. Guterres aux Quinze membres du Conseil de sécurité. Ce rapport sert normalement de base de référence à l’élaboration du projet de résolution qui sera soumis au vote fin octobre courant, et dont l’élaboration est assurée ordinairement par les États-Unis.

Le départ de Horst Köhler, acté le 22 mai dernier, ne manquera pas de planer sur les consultations menées actuellement au sein du Conseil de sécurité. A cet effet, il est fort attendu que l’instance décisionnelle de l’ONU recommande à M. Guterres d’accélérer le processus de désignation d’un nouvel émissaire pour le Sahara, en remplacement de l’ancien président allemand qui avait invoqué des «problèmes de santé» pour justifier sa démission.

La relance des pourparlers quadripartites sur le Sahara (Maroc, Algérie, Mauritanie et polisario), initiées en décembre 2018 et poursuivies en mars 2019 à Genève, est également à l'ordre du jour. Tout comme la situation jugée relativement "calme" de part et d'autre du dispositif de défense marocain.