© Copyright : DR

Kiosque360. L’Arabie Saoudite va délivrer pour la première fois des visas de tourisme aux ressortissants de 49 pays parmi lesquels ne figure pas le Maroc. Les femmes étrangères ne seront plus obligées d’être accompagnées, ni de porter une tenue vestimentaire pudique.

L’Arabie Saoudite a décidé d’ouvrir ses portes aux touristes en délivrant des visas touristiques aux personnes (hommes et femmes) désireuses de visiter ce pays. Une première depuis la nuit des temps pour ce royaume ultra conservateur mais cette ouverture demeure toutefois limitée à une liste de 49 pays où ne figure pas le Maroc.

Auparavant, les autorités saoudiennes ne délivraient de visas que pour le pèlerinage, la Omra, les hommes d’affaires, le regroupement familial, les participants aux rencontres sportives ou aux événements culturels qu’abritait ce pays. Mais ce visa n’est pas ouvert à toutes les nationalités puisqu’il est limité uniquement aux citoyens de 49 pays dont 38 pays européens, 7 pays asiatiques en plus des Etats-Unis, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du samedi 28 septembre, que les frais de visa touristique ont été fixés à 80 dollars auxquels il faut ajouter 38 dollars de prime d’assurance. La validité du visa s’étale sur 360 jours à partir de la date de sa délivrance à condition que la durée du séjour ne dépasse pas 90 jours durant chaque visite et 180 jours sur une année.

Le touriste en provenance des pays précités pourra obtenir un visa électronique, le retirer dans des machines dédiées, dans les postes frontières et aéroports ainsi qu’auprès des consulats et ambassades saoudiens à l’étranger. Fait majeur dans cette ouverture, les femmes étrangères pourront visiter l’Arabie saoudite sans avoir à être accompagnées par un homme. Mieux encore elles ne seront pas contraintes de porter une tenue vestimentaire pudique dans la rue. Elles ne seront plus obligées de porter l’abaya (cape) mais pour ne pas heurter la sensibilité des saoudiens les plus conservateurs, on leur demandera de porter des vêtements «modestes».

Certains medias vont jusqu’à rapporter que les autorités saoudiennes auraient demandé à certains hôtels de ne plus demander l’état matrimonial des invités. Il faut convenir que depuis l’arrivée du prince héritier Mohamed Ben Salmane, l’Arabie Saoudite a pris différentes mesures pour sortir du cocon idéologique dans lequel elle s’est enfermée depuis des décennies. Face aux fluctuations des prix du pétrole, les responsables de ce pays ont décidé de diversifier leurs recettes en développant le tourisme et en élaborant leur «vision 2030» comme celle du Maroc.