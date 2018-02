© Copyright : Le360

Lahcen Daoudi, membre du secrétariat général du Parti de la justice et du développement (PJD) et ministre chargé des Affaires générales du gouvernement, est sorti du silence pour critiquer la sortie d'Abdelilah Benkirane contre le président du RNI, Aziz Akhannouch.

«Cette sortie fracassante est embarrassante pour le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani», a affirmé Lahcen Daoudi dans une déclaration à le360. Et d’ajouter: «Elle est embarrassante et Benkirane en sait quelque chose, car il interdisait quand il était chef du gouvernement de critiquer les alliés. J'ignore ce qui a changé entre hier et aujourd'hui», a-t-il regretté.

C'est la première fois qu'un haut dirigeant du PJD s’en prend à Benkirane pour sa sortie, jugée «déplacée», devant la jeunesse du parti.

Interrogé sur la possibilité que cette sortie pourrait avoir des conséquences immédiates sur la cohésion gouvernementale, Lahcen Daoudi, connu pour son franc-parler, a déclaré: «Cela ne devrait pas impacter immédiatement la coalition, mais si ce discours se répète, il nous faudra plier bagage».