Kiosque360. L’USFP vient d’intenter un procès en justice au parti d’extrême-droite espagnol Vox pour «déclarations haineuses et racistes». Il a déjà chargé un avocat d’entamer les procédures devant les tribunaux espagnols.

L’USFP intente un procès pour « déclarerions racistes et haineuses » au parti d’extrême-droite espagnol Vox. Le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, vient en effet de donner son feu vert à son «secrétariat régional» en Espagne pour entamer la procédure judiciaire auprès des tribunaux de ce pays. D’après le quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 4 et 5 mai, la secrétaire régionale de l’USFP, basée en Catalogne, a déjà engagé un avocat pour représenter le parti dans ce procès.



Le quotidien n’en dit pas plus sur cette affaire. Mais le parti espagnol, qui vient d’ailleurs de se classer 5e avec 24 sièges sur 350 à l’issue des dernières élections législatives du 28 avril, n’est pas à cela près. Il s’est distingué depuis sa création par sa politique anti-immigration et, accessoirement, anti-Maroc. Sa campagne électorale a d’ailleurs été émaillée de déclarations racistes et haineuses contre les immigrés. Il est même allé jusqu’à proposer de construire un mur entre le Maroc et le préside de Sebta, qu’il obligera le Maroc à financer, afin de mettre un terme à l’émigration clandestine.



Cette politique ne lui a heureusement pas permis de percer électoralement. Le pari, qui n’est pas représenté au Sénat, n’a finalement remporté qu’un peu plus de 10% des voix, loin derrière les deux autres partis de droite, le PP et Ciudadanos. Cela étant, rappelle le quotidien Assabah, l’USFP fait parti des premières formations politiques à avoir félicité le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, pour sa victoire aux dernières élections législatives.



C’est d’ailleurs son premier secrétaire, Driss Lachgar, qui s’est déplacé en personne, accompagné par Fatiha Soudass, membre du bureau politique et du groupe parlementaire, pour faire part, à Madrid, de ses félicitations à son homologue espagnol. La victoire électorale du PSOE, qui sera d’ailleurs amené à former le prochain gouvernement espagnol, est à même de renforcer les relations, déjà au beau fixe, entre les deux voisins, estime le chef de file de l’USFP.



Bien plus, souligne-t-il dans une déclaration reprise par Assabah, la victoire des socialistes espagnols est porteuse d’espoir, au moment au la gauche est généralement en régression partout dans le monde. De même, en gagnant les dernières législatives dans leur pays, les socialistes espagnols se sont transformés en porte-flambeau de la gauche et du socialisme aussi bien au niveau du bassin méditerranéen qu’ailleurs en Europe.