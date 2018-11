© Copyright : DR

Kiosque360. Le passage du premier président de la Cour des comptes devant les parlementaires a été l’occasion, pour ce dernier, d’insister à nouveau sur l’indépendance de l’institution qu’il préside.

Driss Jettou a été l’invité des parlementaires au niveau de la commission de la justice et de la réglementation. Une rencontre qui n’a pas été cordiale, à en croire le journal Assabah qui explique, dans son édition du vendredi 9 novembre, que le premier président de la Cour des comptes a subi les critiques des parlementaires, notamment celles de Abdellatif Wahbi, le leader du PAM, et de quelques élus du PJD et du PPS. Des critiques auxquelles Driss Jet tou a répondu en assurant ne pas chercher la confrontation entre les institutions constitutionnelles, car la Cour est indépendante. Il a néanmoins promis de prendre en considération les remarques des députés.



Le président de la Cour des comptes a été essentiellement questionné sur les issues données aux rapports de son institution sur la gestion des entreprises publiques. Ce à quoi Jettou a répondu que le Parlement avait également la possibilité d’interpeller les ministres et les responsables des secteurs stratégiques sur la base des rapports de la Cour.



La rencontre avec les parlementaires a également été l’occasion, pour Driss Jettou, d'annoncer la prochaine publication d'un audit sur la façon dont est dépensé le budget des partis. Jettou s’apprête également à publier un rapport détaillé sur le programme d’urgence de l’éducation.

Par ailleurs, un nouveau rapport sera consacré au suivi des recommandations émises annuellement par la Cour des comptes dans ses rapports généraux et spécifiques.