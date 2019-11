© Copyright : DR

C'est confirmé: Ivanka Trump, fille et conseillère du président américain Donald Trump, sera en visite officielle au Maroc ce vendredi 8 novembre. Elle démarre sa tournée en allant à la rencontre des étudiants et de l'équipe de l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique à Casablanca.

On en sait un plus sur la visite d'Ivanka Trump au Maroc. La fille et conseillere du président américain Donald Trump posera ses valises ce vendredi 8 novembre à Casablanca.

En visite au Maroc pour faire la promotion de l'autonomisation financière des femmes dans les pays en voie de développement, Ivanka Trump arrive à Casablanca vendredi et démarre son programme avec la visite de l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique aéroportuaire (ISMALA).

Après Casablanca, Ivanka Trump se rendra le même vendredi à Sidi Kacem pour assister à un évènement organisé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritimine, du Développement rural et des Eaux et forêts.

Comme prévu, la conseillère de Donald Trump sera accompagnée du président directeur général du programme Millenium Challenge Account, Sean Cairncross. La rencontre avec le personnel et les étudiants de l'ISMALA démarre à 14 heures, heure du Maroc, selon un communiqué de la Maison Blanche, relayé par le service de presse de l'ambassade des Etats-Unis au Maroc.

Par ailleurs, il est important de savoir qu'Ivanka Trump, très attendue au Maroc, et risquant d'être très sollicitée par les médias locaux et les correspondants des médias internationaux au Maroc, ne donnera aucune déclaration à la presse, précise le communiqué de la Maison Blanche.