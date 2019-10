© Copyright : DR

Constatant «l’arrêt de travail» et «l’absence prolongée» d’Ilyas El Omari en tant que président de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le ministère de l’Intérieur a tranché. Une nouvelle élection aura lieu pour la présidence de cette Région. Les candidatures sont ouvertes.

Il fallait s’y attendre. Tel est pris qui croyait prendre. C’est le moins que l’on puisse dire concernant la décision du ministère de l’Intérieur, via le Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia.

Constatant «l’arrêt de travail» et «l’absence prolongée» d’Ilyas El Omari, jadis puissant secrétaire général du Parti authenticité et modernité (PAM), et, aujourd’hui encore, influant président de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Intérieur a décidé de sévir. Dans des missives envoyées tant au concerné, que valant information générale, la wilaya en charge de cette Région annonce l’ouverture de nouvelles candidatures en vue de l’élection d’un nouveau président pour cette Région.

Dans ce cas précis, ce sont les articles 13 et 14 de la loi organique sur les Régions qui ont été appliqués. L’annonce a été actée par une décision du ministre de l’Intérieur, portant le numéro 2/19 et daté du 17 octobre 2019. Le constat de l’absence d’Ilyas El Omari y est établi et les candidatures sont ouvertes depuis aujourd’hui, jeudi 18 octobre.

Les candidats au poste de président de la Région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont ainsi 5 jours devant eux, pour postuler, soit jusqu’au 22 octobre 2019, à minuit. Un bureau spécial leur est réservé au siège de la Wilaya, au troisième étage.

Le départ désormais acté d’Ilyas El Omari signe là, bel et bien, la fin de toute une époque.