La hausse des salaires décidée par le gouvernement, en conclusion de l'Accord social, à partir du mois de mai prochain en faveur de tous les fonctionnaires, inclut également les policiers, les gendarmes et les forces auxiliaires, a appris Le360 de sources concordantes, ce mardi.

"La convention signée par le gouvernement, le patronat et les syndicats, a-t-on indiqué, stipule que tous les fonctionnaires de l'Etat, y compris les policiers, les gendarmes et les forces auxiliaires, soit un total de près de 800.000 personnes, vont bénéficier d'une hausse individuelle de 400 dirhams et de 500 dirhams selon les grades et les échelons".

Sont exclus de cette convention les salariés ayant un statut particulier.

Les fonctionnaires ont droit à une hausse nette de 500 dirhams pour les échelles 6 à 9 et les échelons allant de 1 à 5 de l’échelle 10.

Elle sera versée sur trois tranches: 200 dirhams à partir du 1er mai 2019, 200 en janvier 2020, et 100 en janvier 2021.

Pour les fonctionnaires à l’échelon 6 et au-delà de l’échelle 10, l’augmentation est de 400 dirhams nets: 200 dirhams dès le 1er mai 2019, 100 dirhams en janvier 2020, et 100 dirhams en janvier 2021.

Un nouveau grade de promotion en faveur des fonctionnaires de l’Etat, actuellement bloqué au niveau des échelles 8 et 9 sera mis en place.