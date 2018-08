© Copyright : DR

Kiosque360. Entre autres nouveaux équipements, le directeur général de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, est sur le point de finaliser un contrat d’achat de plusieurs hélicoptères. De même, les policiers exerçant au sein des unités motorisées seront dotés de casques spéciaux.

Le directeur général de la sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, franchit un nouveau pas dans sa politique de modernisation de la police marocaine. Selon le quotidien Al Massae, et dans une première en son genre, la DGSN serait en train de finaliser un contrat d’achat d’hélicoptères qui viendront renforcer, en rapidité et en efficacité, certaines opérations de la police.

En effet, la future police du ciel viendra appuyer certaines opérations menées sur terre par des unités spéciales, comme la localisation précise de dangereux criminels en fuite à bord de véhicules ou motos… Ces hélicoptères seront également mis à la disposition de la Protection civile pour certains sauvetages d’urgence ou en zones difficiles.

Al Massae ajoute qu’un héliport devant accueillir les nouveaux engins de la police serait déjà prêt. Il servira de point de lancement de toutes les opérations sécuritaires d’urgence ou de missions de sauvetage. Cette nouvelle commande entre dans le cadre de la modernisation et de la professionnalisation des ressources humaines de la DGSN, ainsi que la mise en œuvre continue de la stratégie de proximité avec les citoyens en vue d’assurer au mieux leur sécurité physique et celle de leurs biens. Pour rappel, la DGSN se dotera dans un proche avenir d’un plus grand siège à Rabat, où seront unifiés, dans un esprit de complémentarité, tous les services centraux et administratifs de la police. De même, un futur siège de la police judiciaire ainsi qu’un laboratoire de la police scientifique seront édifiés à Casablanca. Cela sans parler d’une nouvelle école de formation des agents et cadres de la police programmée à Rabat.

Parallèlement, et toujours dans le cadre de nouveaux équipements dont se dotera la police marocaine, un casque très spécial sera distribué à tous les agents relevant des unités opérant à moto. En plus de permettre de distinguer entre les agents dédiés à la sécurité et l’organisation de la circulation routière et ceux dédiés aux escortes accompagnant les officiels, ce casque est bourré de technologies. Ultraléger et assurant une plus grande sécurité pour le crâne et le cou de son porteur, il est muni de caméras permettant une grande visibilité en toutes circonstances climatiques, de jour comme de nuit. Il permet aussi de communiquer, en mains libres, par radio avec le central de la police ou avec les éléments des autres unités.