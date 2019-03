© Copyright : DR

Le Conseil de sécurité entamera, mardi 2 avril, un cycle marathon de consultations autour des derniers développements du dossier saharien, à leur tête les pourparlers de Genève I et II, et l'extension prévue du mandat de la Minurso pour six mois supplémentaires. Détails.

D'intenses tractations auront lieu autour du Sahara durant la présidence allemande du Conseil de sécurité, prévue pour le mois d'avril. Le bal des consultations sera ouvert au tout début de la semaine prochaine, précisément mardi 2 avril, par une séance de briefing sur le mandat de la Minurso, dont le chef, Représentant spécial du SG de l'ONU, est le Canadien Colin Stewart.

Deux autres réunions sont également prévues les 9 et 10 avril, pour examiner le rapport du SG de l'ONU, qui sera centré sur les conclusions des pourparlers initiés par son Envoyé personnel pour le Sahara, Horst Köhler, respectivement les 5 et 6 décembre 2018, et les 21 et 22 mars 2019, à Genève, avec la participation du Maroc, de l'Algérie, du polisario et de la Mauritanie.

Le rapport du SG de l'ONU, Antonio Guterres, sert de base de référence pour le prochain texte de résolution, dont le pen-holder sont les Etats-Unis, et qui sera soumis au vote le 29 avril par les Quinze membres du Conseil de sécurité.

Il faut noter qu'aucune réelle avancée n'a été enregistrée lors de Genève I et Genève II, en raison du cramponnement de la partie adverse, Alger et polisario confondus, à l'option du "référendum d'autodétermination", quoique jugée impraticable par l'ONU, et balayée d'un revers de main par le Conseil de sécurité, qui a été on ne peut clair dans ses résolutions, notamment celle qui a été adoptée fin octobre 2018 (2240), pour appeler à une solution politique réaliste et réalisable, basée sur l'esprit du compromis.