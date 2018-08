© Copyright : DR

Comme nous vous l’annoncions ce lundi 20 août, c’est sous les couleurs du RNI que le nouveau ministre de l’Economie et des finances devra prendre ses fonctions. Le patron du parti, Aziz Akhannouch, réagit.

Au Rassemblement national des indépendants, on est content d’avoir dans ses rangs une personnalité dont la compétence n’a d’égal que la simplicité, et grande discrétion, comme c’est le cas de Mohamed Benchaâboun, désormais ancien patron du Groupe Banque Populaire puisque nommé par le roi en tant que nouveau ministre de l’Economie et des finances. Le RNI tient d’ailleurs à le faire savoir.

Dans une déclaration exclusive à le360, le président du parti, Aziz Akhannouch, au demeurant ministre de l’Agriculture, ne cache pas sa joie. «M. Benchaâboun a toujours été une ressource que le parti a sollicité à maintes reprises pour son bon conseil et son expertise sur plusieurs dossiers. Le partage des mêmes valeurs et de la même vision ont toujours rapproché le RNI de M. Benchaâboun», affirme Akhannouch.

Et Akhannouch d’ajouter: «le parti est fier de pouvoir compter sur des compétences qu'il n'hésite pas à puiser dans le secteur privé qui représente une manne de compétences engagées au service du Royaume».

Rappelons que Benchaâboun a été reçu par le roi Mohammed VI ce lundi 20 août qui l’a nommé ministre de l’Economie et des finances en remplacement de Mohamed Boussaïd, limogé le 1er du même mois par le souverain dans le cadre du principe de reddition des comptes. Précisons également que l’intérim à la tête de ce poste a été assuré par Abdelkader Amara (Parti justice et développement).