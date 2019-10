© Copyright : DR

Le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, représentera le roi Mohammed VI au premier Sommet Russie-Afrique qui se tiendra le jeudi 24 octobre 2019 à Sotchi, sous la présidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie.

"Sur hautes instructions du souverain, le chef du gouvernement représentera le royaume du Maroc à ce sommet", a indiqué une source gouvernementale, interrogée par Le360.

La délégation marocaine comprend également le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Ce dernier est attendu dès lundi en Russie en vue de mettre au point une série de rencontres bilatérales.

"La Russie compte énormément sur la participation du Maroc aux côtés des pays africains", selon la même source. La Russie veut se positionner en sa qualité de grand partenaire de l'Afrique où la Chine, la Turquie, le Japon et l'Inde sont en concurrence pour le commerce.

Le premier Sommet Russie-Afrique pour lequel sont attendus plusieurs présidents et chefs de gouvernement africains aura lieu au Sirius Park of Science and Art.

Il s'agit la première rencontre de ce niveau dans l’histoire des relations russo-africaines "Au cours des sessions plénières du Sommet sera abordé un large éventail de questions relatives à l’actualité internationale dans le but de s’entendre sur les problèmes qui présentent un intérêt majeur pour la Russie et les pays africains", apprend-on auprès des organisateurs russes.