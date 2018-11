Lahcen Daoudi, ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance.

Lahcen Daoudi prévoit une autre baisse des prix des carburants à la pompe à partir de ce week-end.

"Les prix du gasoil et de l'essence vont encore baisser et il faut qu'ils baissent à partir de ce week-end", a-t-il affirmé ce vendredi dans une déclaration à Le360.

Le ministre menace d'appliquer le plafonnement des prix si les sept grandes sociétés de distribution des carburants ne suivent pas la tendance actuellement à la baisse sur les cours mondiaux du pétrole.

"Je suis ferme, il faut que les prix au Maroc baissent, sinon j'applique tout de suite le plafonnement, c'est juste une circulaire que je dois signer et non un décret du chef de gouvernement", a-t-il insisté.

Le «gendarme des prix» a par ailleurs indiqué que la baisse récente des prix du gasoil et de l'essence a eu des répercussions positives sur le marché des légumes et des viandes blanche et rouge.