La Chine n'acceptera aucune attaque de quelque nature que ce soit "contre sa souveraineté nationale", affirme ce mardi l'ambassadeur de Chine au Maroc, Li Li, qui s'est exprimé au sujet des troubles qui affectent actuellement Hongkong.

Ayant exprimé le voeu de publier son avis et celui de son gouvernement sur Le360, à propos de la situation à Hongkong, l'ambassadeur de la République Populaire de Chine accrédité à Rabat a souligné, dans une déclaration écrite, que cette région demeurera, à jamais, régie selon la formule: "un pays, deux systèmes".

Certes, "il existe des problèmes de fond à Hongkong, liés par exemple au foncier, aux logements, à l’avenir des jeunes. Les causes en sont très complexes ne peuvent pas être réglés du jour au lendemain".

Mais, a ajouté le diplomate, dans le cadre du principe "un pays, deux systèmes", le "développement est une clé d’or à tout problème".

Ce principe, a-t-il souligné, repose d’abord sur l'idée d'"un pays".

Li Li souligne ainsi, à cet égard, que "trois lignes rouges sont à ne jamais dépasser. Nous ne tolérerons aucune atteinte à la souveraineté nationale et à la sûreté de l’Etat, nous ne tolérerons aucun défi à l’autorité du gouvernement central et de la loi fondamentale de la RAS [Région Administrative Spéciale, Ndlr] de Hongkong, et nous ne tolérerons jamais aucun acte d’infiltration et de sabotage à l’encontre de la Chine à travers Hongkong".

Pour l'ambassadeur, "si on détruit le [principe d']'un pays', il n’y a plus de place pour le principe des deux systèmes".

Aussi, le gouvernement chinois reste-t-il fermement attaché à faire vivre le principe: d'"un pays, deux systèmes".

Pour Pékin, a-t-il martelé, "Hongkong fait partie intégrante de la Chine".

"Les affaires de Hongkong sont purement des affaires intérieures de la Chine et aucune force extérieure ne peut s’y ingérer".

"Ceci est la position constante du gouvernement chinois. La prospérité et la stabilité de Hongkong sont non seulement dans l’intérêt de la Chine, mais aussi dans celui de tous les pays du monde".

"Le gouvernement chinois poursuivra son soutien aux efforts de Hongkong pour développer son économie, améliorer le bien-être de la population", a-t-il poursuivi, avant d'émettre l'espoir que Hongkong "sortira rapidement des affrontements politiques et saisira les grandes opportunités pour réaliser un meilleur développement".