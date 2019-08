© Copyright : Le360

Kiosque360. Après de longs mois de blocage, les pouvoirs publics ont fini par céder et ont pris des engagements qui ont poussé les étudiants en médecine à mettre fin à leur mouvement de boycott.

On en sait un peu plus sur l’accord conclu entre le gouvernement et les étudiants en médecine pour mettre fin à la crise qui a duré de longs mois. Les pouvoirs publics ont, en effet, dû faire bon nombre de concessions afin de convaincre ces étudiants de mettre fin à leur grève et de retrouver leurs classes.



Dans son édition du vendredi 30 août, Al Massae détaille ainsi les volets sur lesquels s’est engagé l’Exécutif pour mettre fin à la crise. Il s’agit, d’abord, du relèvement progressif du nombre de postes budgétaires ouverts pour les concours de résidanat. Ainsi, les pouvoirs publics prévoient une centaine de nouveaux postes chaque année à partir de 2020 et pendant cinq ans pour les résidents contractuels, et 50 pour les non-contractuels. Pour ce qui est du volet lié aux moyennes exigées, qui a également été l’un des points problématiques dénoncés par les étudiants, il a été supprimé.



Sur un autre registre, ajoute Al Massae, le gouvernement s’est engagé à réviser, dans un délai d’un an, la réglementation des concours d’internat de manière à restreindre leur accès aux étudiants des facultés de médecine au lieu de les laisser également ouverts aux étudiants des universités privées. Pour ce qui est des stages dans les établissements publics, ils seront réservés aux mêmes étudiants des facultés de médecine, tandis que les établissements de santé affiliés aux universités du privé pourront accueillir les étudiants de ces dernières.

L’accord prévoit, par ailleurs, la suspension de la sixième année en médecine dentaire. Une commission où seront représentés les étudiants sera créée pour vérifier que les conditions, notamment matérielles, d’enseignement pour cette sixième année de médecine dentaire, sont satisfaites. De même, les pouvoirs publics s’engagent sur l’accélération des travaux des Centres hospitaliers de Tanger et d’Agadir.



Pris par le gouvernement dans le cadre de cet accord, ces engagements et d’autres encore, liés notamment aux sessions de rattrapage, ont convaincu les étudiants des facultés de médecine qui ont décidé de suspendre leur boycott, permettant ainsi le déblocage d’un dossier qui a tenu en haleine l’opinion publique pendant de longs mois.