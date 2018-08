© Copyright : DR

On en sait un peu plus sur le nouveau régime du service militaire obligatoire au Maroc. Voici en cinq points ce qu'il faut savoir.

Adopté en Conseil de gouvernement ce lundi 20 août en vue de sa validation en Conseil des ministres et son approbation par la suite par les deux chambres du Parlement, le texte, toujours entouré d'un grand mystère quant à son timing, et de nombreuses questions sur les moyens de son application, commence à livrer ses secrets. Personnes cibles, durée, nature des "entraînements"… Voici les premières indiscrétions.

Qui est concerné?

A terme, ce sont toutes les personnes âgées de 19 à 25 ans. Parité oblige, la mesure s'applique aux hommes comme aux femmes, sans distinction aucune de sexe. Une grande nouveauté quand on sait que l'ancien régime de service militaire ne s'appliquait qu'à la gente masculine et que très peu de pays dans le monde généralisent le dispositif aux deux sexes. Le projet de loi, portant le numéro 44.18, prévoit d'exclure du service militaire les personnes handicapées et les individus qui prennent en charge, financièrement, leurs familles. Les étudiants pourront être exemptés lors de leur formation universitaire mais vont être appelés après la fin de leurs études. Toute tentative d'échapper à ce service est passible de jusqu'à 6 mois de prison.

Pour quelle durée?

D'après les premières indiscrétions, la durée du service militaire obligatoire sera de 12 mois pleins, contre 18 auparavant. Il s'agit d'une véritable incorporation, avec un statut similaire aux militaires de métier, comprenant dédomagements, prise en charge, logement et assurance maladie, entre autres.

C'est pour quand?

L'entrée en vigueur du nouveau service militaire obligatoire est prévue dès octobre prochain, soit juste après son adoption par les deux chambres du Parlement, dont l'ouverture de session ordinaire d'automne est prévue le deuxième vendredi du mois précité. Cela étant, son application entrera en vigueur de manière progressive, les moyens devant garantir son plein succès n'étant toujours pas prévus. Au fur et à mesure de la mise à disposition des moyens financiers, logistiques et humains (notamment en matière de formateurs), cette application aura atteint son plein régime et sera applicable à toute personne en âge d'être incorporée.

Pourquoi faire?

En plus d'entraînements militaires et d'exercices de maniement d'armes et d'équipements divers, le service militaire sera élargi à des aspects relevant de la formation professionnelle et technique ainsi que la participation aux grands chantiers structurants du pays. Le tout, en plus de l'apprentissage des règles de vie au sein de l'armée (discipline, autonomie, travail en équipe, rigueur, sens des valeurs, citoyenneté, etc). "La finalité n'est pas simplement de sortir des réservistes à même de défendre leur patrie le cas échéant, mais de former les citoyens de demain", nous résume cet expert en stratégie militaire. «Le service militaire vise à travers son rétablissement à former les jeunes et à les préparer à une vie active fructueuse pour servir et contribuer au développement de leur patrie», insiste-t-on de source gouvernementale.

Par quels moyens?

Le financement de ce chantier relève du budget de l'Etat et devrait donc figurer en bonne place dans les lois de finances à venir. Ceci, même s'il n'y est guère fait mention dans la note de cadrage du Budget 2019. Tout porte ainsi à croire que tout est à revoir.