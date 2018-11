© Copyright : DR

En visite de travail au Maroc, le nouveau ministre de l'Intérieur français, Christophe Castaner, s'est notamment rendu au mausolée Mohammed V et a dîné en face du futur grand théâtre de Rabat. Il en parle.

En visite de travail depuis jeudi dernier au Maroc, avec la migration et le terrorisme au programme, comme priorités de la coopération entre le Maroc et la France, le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, est littéralement tombé sous le charme du Maroc, où il s'est notamment entretenu avec son homologue, Abdelouafi Laftit, et avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Christophe Castaner s'est notamment rendu au mausolée Mohammed V. Sur son compte Facebook, il n'a pas manqué d'en parler.

Il a également dîné avec le ministre marocain de l'Intérieur, juste en face du mega-projet de grand théâtre de Rabat, conçu par la défunte architecte Zaha Hadid. Regardez ce qu'il en dit: