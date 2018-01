Elections partielles: l’USFP «récupère» son groupe parlementaire

Driss Lachgar en 2013.

© Copyright : DR

Les élections partielles pour pourvoir deux sièges à la Chambre des représentants et qui se sont déroulées, jeudi 4 janvier, au niveau des circonscriptions électorales locales de Guercif et Nador, ont été remportées par l’USFP. Une bouffée d’oxygène pour le parti de la Rose… et Driss Lachgar.