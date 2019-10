© Copyright : DR

Les effectifs de l’Exécutif passent de 39 ministres et secrétaires d’Etat à 23. Voici leur répartition par affiliation politique.

Saâd Eddine El Othmani avait promis un Exécutif ramassé. C’est désormais chose faite avec une équipe remaniée, dévoilée ce mercredi 9 octobre.

Conséquence logique, il était normal que chaque parti membre de la coalition gouvernementale voie sa part du gâteau grignotée de quelques postes ministériels. Celui à subir la plus grande «perte», soit le PJD, voit son contingent de ministres passer de 12 à 7.

Quant au RNI, s’il garde de grands et stratégiques départements, son quota devient 4 au lieu de 7 départements au moment où le Mouvement populaire est dégraissé d’autant de ministères (2 au lieu de 5) et il n’y aurait pas foule pour regretter le départ d’un Mohamed Laârej, par exemple, ou d’une Fatna Lkhiyel.

L’UC et l’USFP sont désormais présents au sein de la nouvelle équipe avec un seul portefeuille au lieu, respectivement de 2 et de 3.

On notera ainsi le départ de Mohamed Sajid du département du Tourisme.

Les Sans appartenance politique (SAP) restent quant à eux au même nombre, de huit, avec la reconduction de l’écrasante majorité et l’arrivée de Driss Ouaouicha au poste de ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur.

Et désormais, le retrait du PPS ayant été acté, la majorité est composée de cinq partis politiques.