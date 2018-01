© Copyright : Le360 : DR

Kiosque360. Le projet de mise à niveau urbaine de la ville, doté d’une enveloppe de 400 millions de dirhams et censé être livré avant fin 2017, est toujours bloqué. Les chantiers déjà lancés sont actuellement à l’arrêt.

La BNPJ et la Cour des comptes s’intéressent de près au projet de la mise à niveau urbaine d’El Jadida. Des magistrats de la Cour des comptes et des enquêteurs de la Brigade nationale de police judiciaire ont, en effet, effectué récemment une visite dans la ville pour comprendre pourquoi ce projet censé être livré avant fin 2017 est encore bloqué, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 6 et 7 janvier.

Pour ce faire, les enquêteurs de la BNPJ et les magistrats de la Cour des comptes ont eu des entretiens très poussés avec les ingénieurs et les techniciens de la commune ainsi qu’avec des élus communaux et des entrepreneurs en charge de réaliser ce projet. Les enquêteurs et les magistrats ont également demandé au conseil communal de leur fournir tous les documents liés au projet et surtout des explications sur ce retard. Cela, tout en sachant que le retard de la réalisation du projet, dont le coût est estimé à 400 millions de dirhams, n’est pas dû au manque de financement. La ville, précise le journal, dispose d’une assise financière confortable.

Les habitants d’El Jadida comptent beaucoup sur ce projet, espérant voir leur ville changer de visage et se hisser au rang des grandes villes du royaume, note le quotidien. Chef-lieu d’une région agricole importante, qui dispose d’un grand potentiel touristique et proche de l’un des grands ports d’Afrique, celui de Jorf Lasfar, on peut dire que la capitale des Doukkala dispose des moyens de ses ambitions. Or, croit savoir le journal, ce sont les conflits politiques entre les anciens et les nouveaux dirigeants de la ville qui l’empêchent de les atteindre.

En effet, précise Al Akhbar, à peine arrivés au pouvoir, les nouveaux dirigeants du conseil communal se sont empressés d’annuler ou de geler tous les projets initiés par leurs prédécesseurs, y compris cet ambitieux projet de mise à niveau urbaine de la ville. Même les chantiers déjà lancés sont actuellement à l’arrêt pour des raisons inconnues. Le conseil de la ville, affirme le journal, n’a pas estimé utile de communiquer sur la question.

Le projet, rappelle Al Akhbar, porte sur le réaménagement des pénétrantes de la ville, la réfection de la voirie, l’aménagement des trottoirs et l’installation et le renouvellement de l’éclairage public dans plusieurs quartiers. Notons que le conseil de la ville d’El Jadida est dirigé, depuis septembre 2015, par le parti de l’Istiqlal à la tête d’une coalition formée par le PJD, le PPS et le RNI.