Une délégation du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) prend part aux travaux du Forum social mondial qui se tient du 13 au 17 mars à Salvador de Bahia, au Brésil.

Cette rencontre internationale a pour objectif «de penser ensemble à des issues communes pour l’humanité, dans une optique solidaire, démocratique, de respect des diversités, qui puissent affronter les causes des diverses formes de violence et des inégalités sociales et régionales», indique un communiqué des organisateurs.

Ainsi, plusieurs thématiques seront débattues, dont le droit du travail, la communication, les technologies, les médias, la démocratisation de l’économie, la justice sociale et environnementale, la lutte des femmes, la souveraineté alimentaire, la migration et les droits de l’Homme, précise-t-on de même source.

Dans ce cadre, le CNDH organise le 12 mars, en partenariat avec trois institutions brésiliennes (le Conseil national des droits de l’Homme, le Conseil national de la psychologie et le Conseil national de la santé), une journée dédiée au Forum mondial des droits de l’Homme, dont la 2ème édition a été organisée à Marrakech en novembre 2014.

Le CNDH animera avec les mêmes partenaires, du 14 au 17 courant, une tente des droits de l’Homme qui abritera des débats sur la migration, la justice transitionnelle et l’éducation aux droits de l’Homme, note le communiqué, qui indique que les rapports, avis et mémorandums du CNDH seront mis à la disposition du public à cette occasion.

Par ailleurs, la délégation du Brésil et du CNDH tiendront en parallèle plusieurs réunions avec leurs partenaires d’Amérique latine sur l’organisation de la troisième édition du Forum mondial des droits de l’Homme.