© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République du Cameroun, Paul Biya, suite au tragique glissement du terrain survenu à Bafoussam.

Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec émotion la nouvelle de ce tragique glissement de terrain.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI adresse à Paul Biya et, à travers lui, aux familles endeuillées et à l'ensemble du peuple camerounais, Ses sincères condoléances et l’expression de toute sa solidarité.