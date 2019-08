© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a mis le doigt, dans son discours du 20 août, sur un réel problème, qui entrave actuellement le développement socio-économique du pays: le retard pris dans la mise en ouvre du chantier de la décentralisation administrative.

Le Roi a ainsi demandé au gouvernement de Saâd Eddine El Othmani d'accélérer l'application de ce chantier qui a trop tardé car, a observé le Souverain, presque toutes les décisions sont encore prises depuis Rabat.

"Nous considérons, a déclaré le roi, qu'une bonne et parfaite mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la Charte de déconcentration administrative est l’un des leviers les plus efficaces pour rehausser le niveau de l’investissement territorial productif et promouvoir la justice spatiale".

"Or, malgré tous les efforts consentis et les textes de lois adoptés, un constat s’impose", a souligné le souverain dans son discours, constatant que "de nombreux dossiers sont toujours traités au niveau des administrations centrales à Rabat, au point que les projets programmés s’en trouvent ralentis ou retardés et, parfois même, abandonnés".

Et le roi d'ajouter qu'afin de "relever les défis de la nouvelle étape, j’exhorte le gouvernement à donner la priorité à cette question, en corrigeant les dysfonctionnements de l’Administration et en mobilisant les compétences qualifiées, aux niveaux régional et local".

La mise en oeuvre de la décentralisation administrative et le développement de la formation professionnelle ont été deux idées clés que le souverain a développées dans son discours adressé à la Nation à l'occasion du 66e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple.

Pour le politologue, Saoud El Atlassi, le discours de ce mardi 20 août 2019 se place dans la continuité de celui de la fête du Trône en ce qui concerne le nouveau modèle de développement dont le souverain "a livré la feuille de route".

"Les régions dépendent encore beaucoup de Rabat", selon Saoud El Atlassi.

"On a créé des structures et des lois mais celles-ci fonctionnent toujours mal".

Le gouvernement, a-t-il indiqué, est en train d'élaborer, en collaboration avec le ministère délégué chargé de la Réforme administrative et le ministre de l'Intérieur, les mécanismes qui doivent encadrer cette décentralisation.

"Il faut agir vite, sans trop tarder", a conclu ce politologue.