Le Qatar a salué l'appel du roi Mohammed VI à un dialogue franc et direct avec l'Algérie pour transcender les différends conjoncturels entravant le développement des relations entre les deux pays.

Dans un communiqué publié, mercredi, le ministère qatari des Affaires étrangères a salué cette décision, qui peut être "le début d'un dialogue constructif et fructueux".

Le Qatar considère "l'ouverture des voies de dialogue entre les deux pays frères" comme la fin du conflit, soulignant la confiance de Doha dans la sagesse des deux dirigeants et leur volonté à résoudre les différends de longue date et à défendre les intérêts de leurs peuples.

Le roi Mohammed VI a souligné, mardi, la disposition du Maroc au "dialogue direct et franc" avec l'Algérie et proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les "différends conjoncturels" entravant le développement des relations bilatérales.