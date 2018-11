© Copyright : DR

La Mauritanie a salué la proposition faite par le roi Mohammed VI, à l'occasion du 43e anniversaire de la Marche Verte, d'ouvrir un "dialogue franc et direct" avec l'Algérie.

«Nous accueillons favorablement toute initiative et nous lui souhaitons plein succès», a déclaré le ministre mauritanien de la Culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Sidi Mohamed Ould Maham lors d’une conférence de presse tenue à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

«La Mauritanie encourage et souhaite plein succès à toute initiative de nature à garantir la stabilité et la sécurité de la région, ainsi que le bon voisinage», a encore souligné le porte-parole du gouvernement.

Le roi Mohammed VI a souligné, mardi dernier, la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l'Algérie et proposé la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, afin de dépasser les différends conjoncturels entravant le développement des relations bilatérales.