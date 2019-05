© Copyright : DR

Le Président de la Namibie, Hague G. Geingob, a reçu, mercredi au palais présidentiel à Windhoek, la nouvelle ambassadrice du Maroc, Saadia El Alaoui, qui lui a remis ses lettres de créance en tant qu’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc en Namibie.

Cette audience s’est déroulée en présence de la vice-Premier ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération, Netumbo Nandi-Ndaitwah, et du ministre à la présidence, Martin Andimba, ainsi que d’autres responsables.

Lors de cette audience, qui s’est déroulée dans une atmosphère «très cordiale», le président namibien a rappelé le soutien apporté par le Maroc à la lutte du peuple namibien pour l’indépendance, a déclaré Saadia El Alaoui à MAP-Johannesburg, ajoutant que le président namibien a exprimé son admiration pour les progrès réalisés par le Maroc dans tous les domaines.

Le Chef d’Etat namibien, qui a tenu a rappeler les visites qu’il avait effectuées dans le Royaume, a exprimé la disposition de son pays à renforcer davantage les relations de coopération entre Rabat et Windheok.

L’audience a également été l’occasion pour le Président Geingob de saluer le retour du Maroc au sein de l’Union africaine, soulignant que ce retour offre l’occasion pour renforcer les relations avec le Royaume en tant qu’acteur clé sur la scène continentale.

Pour sa part, Saadia El Alaoui a saisi l’occasion pour souligner l’engagement irréversible du roi Mohammed VI en faveur d’une coopération sud-sud effective et de l’importance d’agir de concert pour relever les véritables défis auxquels l’Afrique fait face.

Elle a également souligné la volonté du Maroc à renforcer les relations de coopération avec la Namibie dans le cadre de la compréhension et du respect mutuels.

Les peuples marocain et namibien sont unis par des relations historiques, a-t-elle indiqué, rappelant notamment l’audience accordée, en 1989, par feu le roi Hassan II à Samuel Nujoma, père de la Nation namibienne, peu avant l’indépendance de ce pays d’Afrique australe proclamée le 9 février 1990.