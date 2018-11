Le président français, Emmanuel Macron, effectuera le 15 novembre prochain une visite au Maroc à l'invitation du roi Mohammed VI, en vue du lancement de la ligne grande vitesse Tanger-Casablanca. Les détails.

Selon des informations recueillies en exclusivité par Le360 auprès d'officiels marocains, l'avion transportant le président français, Emmanuel Macron, devra atterrir, jeudi 15 novembre, vers 11h00, à l'aéroport de Rabat. L'hôte du Royaume sera accueilli par le roi Mohammed VI.

Les deux chefs d'Etat prendront par la suite la direction de la capitale du Détroit où ils procéderont à l'inauguration de la Ligne à Grande vitesse Tanger-Casablanca, indiquent nos sources. Le souverain et le président français prendront le déjeuner à bord du train les ramenant à la capitale administrative du Royaume. Emmanuel Macron devra regagner l'Hexagone vers 17h00, ajoutent nos sources.

Macron sera au Maroc en réponse à l’invitation du roi Mohammed VI. La LGV Tanger-Casablanca est présentée par la présidence française comme un «projet phare de la relation bilatérale entre la France et le Maroc». Longue de 200 km, elle doit relier les deux régions les plus dynamiques du royaume, le pôle Rabat-Casablanca et Tanger, important hub entre l’Afrique du Nord et l’Europe et ce, en 2h10 au lieu de 4h45.

De nombreuses entreprises françaises ont participé au projet: Alstom (fourniture des rames), le consortium Ansaldo-Ineo (signalisation et télécoms), Cegelec (sous-stations électriques) et le consortium Colas Rail-Egis Rail (voies et caténaires), explique l'agence AFP. La SNCF assure quant à elle l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’Office national des chemins de fer (ONCF). «Cette inauguration doit permettre d’ouvrir la voie à de nouvelles formes de coopération entre opérateurs marocains et français du secteur», souligne l’Elysée.