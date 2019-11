next

Les populations ne décolèrent pas à Tindouf suite à la publication, par des médias du Polisario, de photos intimes de la femme de l’opposant El Fadel Breika. Des manifestations sont toujours organisées à Rabouni. Les détails.

Suite, mais pas fin dans l’affaire de la publication, par des sites du Polisario, de photos intimes de la femme de l’opposant et blogueur (emprisonné) El Fadel Breika.

Nos sources attestent que les manifestations se poursuivent dans les camps de Tindouf en réaction à cet acte ignoble et inacceptable dans une société sahraouie très attachée à l’honneur et au respect du à la femme. En effet, un groupe de sahraouis se sont d’abord rassemblés devant l’école du 9 juillet à Rabouni pour se concerter sur les actions à entreprendre en guise de riposte à cette autre grave dérive de la direction des séparatistes et des médias à sa solde.

Par la suite, les manifestants ont mis le cap vers le secrétariat national du front où ils ont tenu leur sit-in avec des slogans rappelant que «l’honneur est une ligne rouge». «Est considéré comme martyr celui qui meurt en défendant son honneur», lit-on sur des affiches placardées sur les véhicules des manifestants.

La semaine dernière, «Sawt Al Watan», un site du Polisario, avait publié des photos intimes d’Oulaya Saâdi, la femme d’El Fadel Breika, opposant et blogueur enlevé et emprisonné au pénitencier de Dhaïbiyba depuis le mois de juin dernier. Ces photos ont été trouvées sur le téléphone de l’opposant, confisqué par les milices du Polisario.

En réaction, un groupe de cousins et proches d’Oulaya Saâdi ont attaqué, le 2 novembre, les locaux de la «RASD-TV» et ont agressé son directeur, Mohamed Salem Laâbid, qu’ils accusent d’être derrière la mise en ligne desdites photos infamantes. Ils ont également saccagé sa voiture.