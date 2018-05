Diapo. PAM: ambiance avant la tenue de la session extraordinaire du Conseil national

Hadi Hiba, candidat et concurrent de Hakim Benchamasss à la succession d'Ilyas El Omari.

Ali Lotfi, secrétaire général de l'Organisation démocratique du travail (ODT), le bras syndical du PAM.

Mulouda Hazib, ancienne présidente du groupe parlementaire du PAM à la Chambre des représentants.

Mehdi Bensaid ancien député et ex-président de la commission parlementaire des Affaires étrangères.

Abderrahim Atmoun, membre du Bureau politique du PAM.

Les militants du Parti authenticité et modernité (PAM) ont commencé à affluer au Centre artisanal d’Oulja à Salé en vue de prendre part à la session extraordinaire du Conseil national du parti. C’est dans le calme et la sérénité que l’opération de distribution des badges et documents se déroule.

Plusieurs membres du Conseil national sont arrivés à Centre artisanal d’Oulja à Salé pour participer à la session extraordinaire devant élire ce soir un nouveau secrétaire général en remplacement d’Ilyas El Omari. Ces membres ont pris leur ftour sur place tandis que bien d’autres les rejoindront après la finale de la Ligue des champions opposant le Real Madrid et Liverpool, nous a déclaré un militant du parti. PAM: candidat sérieux à la succession d’El Omari, Benchamass dévoile sa «feuille de route» Parmi les membres influents, on note la présence de Milouda Hazib, Ali Lotfi, Mehdi Bensaid et Hadi Hiba. Interrogés par le360, des membres du Conseil national ont affirmé que cette session se déroulera dans le calme- «l’objectif étant de préserver l’unité du parti». PAM: El Omari balise le terrain pour Benchemass Les travaux du Conseil se dérouleront à huis clos, sans la présence de la presse.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Noursaid Gamal