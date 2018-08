next

Le Général Mohamed Laamiri, commandant de l'escadron blindé des Forces armées royales du Maroc, s'est rendu à Gowen Field où il a rencontré le Général Michael J. Garshak, adjudant général de la Garde nationale de l'Idaho.

Selon une information rapportée par un site américain, les deux haut galonnés se sont rendus en Idaho pour mieux comprendre les capacités de l'armée de terre US et échanger des informations sur l'entraînement et le soutien.

L'escadron des blindés est devenu l’une des premières priorités de l’état-major des Forces armées royales.