Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani et le prince Radu de Roumanie.

Les perspectives du développement de la coopération diversifiée entre le Maroc et la Roumanie ont dominé, ce mardi 6 mars, les entretiens qu'a eus à Rabat le chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani avec le prince Radu de Roumanie, en visite de travail dans le royaume.

Après avoir passé en revue les relations denses et séculaires entre les deux pays, le chef de l'Exécutif et son interlocuteur ont identifié, lors de leur rencontre, les moyens de consolider le partenariat dans les domaines politique, économique et culturel, a indiqué un communiqué officiel.

Pour rappel, le prince Moulay Rachid a reçu, lundi 5 mars dans sa résidence à Rabat, le prince Radu de Roumanie, qui effectue une visite de travail dans le royaume.