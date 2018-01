Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du MAECI, chargé de la coopération africaine au 30e sommet de l'Union africaine.

Le Maroc est présent en force au 30e sommet de l’Union africaine qui s'ouvre dimanche 28 janvier à Addis-Abeba en Ethiopie. Une importante délégation conduite par le Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani représente le royaume à cette grand-messe cruciale pour cette structure continentale.

En plus de Saâd-Eddine El Othmani, sont également présents au 30e sommet de l’UA Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du MAECI, chargé de la Coopération africaine.

Cette forte présence reflète l’attachement du Maroc au continent africain et l’intérêt accordé par le royaume à la coopération Sud-Sud prônée par le roi Mohammed VI.

Le retour en force du Maroc à l’Union africaine se concrétise également par des rencontres bilatérales entre les hauts responsables marocains et leurs homologues africains en vue d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre le royaume et les pays amis.