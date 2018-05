© Copyright : DR

Kiosque360. Bien que les centrales syndicales la rejettent, le gouvernement maintient l’offre qui leur a été faite juste avant le premier mai. Saâd-Eddine El Othmani affirme que l'Exécutif tend toujours la main aux partenaires sociaux.

L’offre gouvernementale faite aux centrales syndicales tient toujours depuis le 1er, et ce malgré l’absence d’un accord, rapporte Al Ahdath Al Maghribia qui, dans son édition datée de ce mardi 29 mai, revient sur la réunion tenue par El Othmani avec la commission nationale de son parti, samedi dernier.

Lors de cette rencontre partisane, le SG du PJD et chef du gouvernement a émis l’espoir de parvenir à un terrain d’entente avec les syndicats, même en l’absence d’un accord global, comme ses prédécesseurs à la Primature avaient coutume de le faire.

Faute d'accord, l’équipe El Othmani, précise Al Ahdath, est décidée à mettre en œuvre les mesures prises unilatéralement et annoncées avant le 1er mai. Il s'agit, poursuit la publication, de l’augmentation de 100 dirhams des allocations familiales à hauteur de six enfants, secteurs public et privé confondus.

Du reste, l’offre du gouvernement concerne aussi les augmentations des salaires des fonctionnaires du public classés aux échelles 6 à 9, à l’échelle 10 et, plus particulièrement, ceux classés aux échelons 1 à 5.

Pour rappel, le gouvernement El Othmani avait proposé une augmentation des salaires dans le secteur public de l’ordre de 300 dirhams, augmentation étalée sur trois ans.

Ces offres ont été rejetées par les syndicats les plus représentatifs (CDT, UGTM, UMT et UNTM).

Le lundi 28 mai, El Othmani est revenu à la charge au Parlement, à l’occasion de la séance mensuelle dédiée à la politique générale du gouvernement. Il y a été notamment question du dialogue social. Devant les élus de la Nation, il s’est dit confiant concernant l’aboutissement des tractations avec les syndicats.

«On ne peut pas parler d’échec, mais de difficultés», a déclaré en substance le chef du gouvernement.