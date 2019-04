Une précédente rencontre entre l'Exécutif, les syndicats et le patronat.

© Copyright : DR

Kiosque360. Le gouvernement a enfin fait aux syndicats une offre qui permettra de débloquer un dialogue social en panne depuis huit ans. A la clé, une augmentation générale pour les fonctionnaires.

Huit ans que le blocage dure et, aujourd’hui, on entrevoit enfin les prémices d’un accord entre gouvernement et syndicats dans le cadre du Dialogue social. La dernière réunion entre les deux parties, où le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Lafti t, était chargé de présenter la nouvelle offre de l’Exécutif, a en effet débouché sur un accord de principe qui devrait être formalisé incessamment.



Dans son édition du vendredi 12 avril, Al Ahdath Al Maghribia réserve naturellement sa Une à ce sujet, braquant le projecteur sur la hausse des salaires dont devraient bénéficier les fonctionnaires suite à cette avancée majeure du dialogue social. En effet, la nouvelle proposition du gouvernement prévoit une augmentation salariale pour l’ensemble des fonctionnaires, quelle que soit leur échelle. Elle variera entre 500 et 400 dirhams et sera débloquée en trois tranches. Dès mai prochain, ajoute la publication, une tranche de 200 dirhams sera débloquée, tandis que le reliquat sera débloqué en deux fois d’ici mai 2021.



Citant des sources syndicales, le quotidien souligne que l’offre du gouvernement ne s’arrête pas là, puisqu’il est également prévu une augmentation de 100 dirhams des allocations familiales servies pour les trois premiers enfants, ainsi qu’une augmentation du SMIG et du SMAG de l’ordre de 10%.



Tout en rappelant que les deux parties étaient déjà parvenues à un accord à la veille du 1er mai 2018 avant qu’un désaccord sur certains volets n’empêche sa conclusion, Al Ahdath Al Maghribia souligne que le nouvel accord devrait être soumis au chef du gouvernement durant les prochains jours pour son approbation définitive. Cela sonnerait donc la fin d’un blocage qui a duré si longtemps que la relation entre le gouvernement et les syndicats s'étaient envenimées ces derniers mois. Avec les nouveaux efforts de l’Executif -dont on ne connaît pas encore les sources qui permettront le financement ni son impact sur le budget de l’Etat-, c’est une page du dialogue social qui sera tournée. En attendant qu’une autre s’ouvre.