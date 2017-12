© Copyright : DR

Kiosque360. La Direction générale de la sûreté nationale a présenté, ce lundi, un plan sécuritaire qui sera spécialement mis en œuvre à l’occasion de la fête du Nouvel an. Déploiement des forces de l’ordre sur la voie publique et ratissage des «points noirs»: telles sont les lignes fortes.

Le niveau de veille sécuritaire vient d’être relevé au Maroc à l’occasion des fêtes du Nouvel an, avec le déploiement visible des forces de l’ordre sur la voie publique et des patrouilles dans les points urbains les plus sensibles. Il s’agit ainsi de parer à toute éventualité malveillante et protéger les citoyens et les touristes étrangers qui choisissent le Maroc pour y passer la fête du Nouvel an.

Dans son édition de ce mardi 26 décembre, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia fait état de l’entrée en vigueur, depuis le lundi 25 décembre, d’un plan sécuritaire que la DGSN vient de peaufiner. Il se décline surtout en opérations de ratissage de grande envergure dans les points noirs et grands axes des grandes villes, accompagnées d’un strict contrôle d’identité pour, éventuellement, mettre la main sur des criminels recherchés. Même aux postes-frontières, des mesures exceptionnelles de contrôle seront prises, sans oublier les barrages établis à l’entrée et à la sortie de chaque ville. Ce relèvement du niveau de la veille sécuritaire sera maintenu pendant toute cette semaine, avant un retour à la normale au lendemain du 1er janvier 2018.

Selon Al Ahdath, des patrouilles pédestres et motorisées de la police, dont certains éléments seront en tenue civile, veilleront à la sécurité rapprochée des lieux les plus sensibles comme les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit, les sites touristiques, les salles de spectacles… Le quotidien ajoute que la DGSN profitera de ce déploiement exceptionnel des forces de l’ordre pour faire respecter strictement le code de la route, procéder à des contrôles d’identité et parfois à des fouilles systématiques pour anticiper les nombreuses agressions à l’arme blanche qui caractérisent souvent le passage d’une année à l’autre.

D’ailleurs, une source autorisée a confié à Al Ahdath que la DGSN, dans le but de garantir une réussite totale de son actuel plan sécuritaire, a renforcé ses unités dans les grandes agglomérations du royaume, en faisant appel à des centaines d’agents venus des petites villes de l’intérieur. Selon la même source, le chef de la DGSN, Abdellatif Hammouchi, aurait mis tous les moyens nécessaires à la disposition des forces de sécurité et émis des instructions fermes pour prendre toutes les mesures qui s’imposent en vue de garantir la quiétude des citoyens durant ces jours de fête et bien au-delà.