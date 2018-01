© Copyright : Dr

Le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, se déplacera le 13 janvier prochain à Fès, capitale de la région Fès-Boulemane-Meknès, dans le cadre d'un programme de visites dans les douze régions du pays, prévues depuis 2016.

La délégation ministérielle que conduira El Othmani s'entretiendra avec les élus locaux, des ONG et des représentants de l'autorité, et ces réunions porteront sur les déficits de développement et les moyens de les réduire, a appris ce jeudi le360 auprès d'une source gouvernementale.

Le chef de l'Exécutif avait inauguré ce cycle de consultations régionales en 2016 par des visites de proximité dans les régions de Beni-Mellal et de Ouarzazate.

Dans le cas de Fès, Mohand Laenser, président du Conseil de la région et secrétaire général du Mouvement populaire (MP), devra soulever avec le chef du gouvernement le déficit d'investissement que connaît sa région de par sa position géographique reculée, l'axe Casablanca-Marrakech-Casablanca-Rabat-Tanger accaparant la part du lion.

Laenser devra également réclamer le soutien de l'État en vue de garantir la somme de 21 milliards de dirhams pour compléter le financement d'un plan de développement régional d'un montant total de 33 milliards de dirhams.