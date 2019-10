Des "réformes audacieuses et de grande portée": Washington salue le leadership du roi Mohammed VI

Les Etats-Unis ont salué "le leadership" du roi Mohammed VI dans la promotion de "réformes audacieuses et de grande portée au cours des deux dernières décennies", tout en exprimant leur appréciation au "soutien précieux" apporté par le souverain aux causes de paix, de sécurité et de développement.