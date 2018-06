© Copyright : Le360

Kiosque360. Étrange initiative que celle qu'a prise Lahcen Daoudi en participant à un mouvement de colère des employés de Centrale Danone sur la voie publique. Une initiative qui a embarrassé le PJD dont les leaders ont appelé à la tenue d’une session extraordinaire du Conseil national du parti.

Le ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, Lahcen Daoudi, a plongé le Parti de la Justice et du Développement (PJD) dans la tourmente. La crédibilité des ministres au sein du parti, notamment, a été sérieusement mise à mal, note le quotidien Akhbar Al Yaoum dans son édition de ce jeudi 7 juin. Et de préciser que pas moins de douze leaders du parti ont déjà signé des demandes adressées au président du Conseil national, Idriss El Azami, appelant à revenir sur les agissements du ministre de leur parti. Ces leaders appellent à la convocation d’une session extraordinaire du Parlement du parti pour discuter de ce comportement qui ne cesse de susciter la polémique et d’enflammer les réseaux sociaux, Lahcen Daoudi, ministre délégué chargé des Affaires générales et de la gouvernance, ayant pris part, mardi soir, à une manifestation de colère organisée par des employés de l’entreprise Centrale Danone devant le siège de l’institution législative à Rabat, en guise de protestation contre la campagne de boycott du lait produit par l’entreprise.

Le ministre était sur les lieux, bien visible, actif au milieu de la foule et scandant des slogans qu'il soufflait aux jeunes qui l’entouraient. Le comportement de ce ministre, tenu par le devoir de réserve, a provoqué la colère des militants du PJD, de ses bases, de ses élus et de ses leaders, qui l'ont unaninement condamné.

Des voix s’élèvent déjà pour appeler au départ de Lahcen Daoudi du gouvernement. Autant dire que cette session du Conseil national du parti s’annonce houleuse.