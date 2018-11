© Copyright : DR

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Otmani, a approuvé des propositions de nominations à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, il a été procédé à la nomination de Najat Kouhlani au poste de directrice de l'Agence urbaine de Settat et de Mourad Amil, au poste de directeur de l'Agence urbaine de Khénifra, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d'un point de presse tenu au terme de la réunion du Conseil de gouvernement.

Au niveau du ministère de l'Équipement, du transport et de la logistique et de l'eau, Adil Bahi a été nommé au poste de directeur de la Stratégie, des programmes et de la coordination des Transports, tandis qu'au niveau du ministère de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hmimiz a été désigné directeur des Sports, et Mohammed Ouziane directeur de la coopération, de la communication et des études juridiques, a-t-il ajouté.