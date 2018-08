© Copyright : Brahim Taougar - Le360

Le PPS exprime "son étonnement" face à la manière dont a été gérée la question de la suppression du secrétariat d’État chargé de l’Eau. Mais pas seulement.

Le Parti du Progrès et du socialiste (PPS) a exprimé "son étonnement" face à la manière dont a été gérée la question de la suppression du secrétariat d’État chargé de l’Eau, en affirmant qu'il n'en a pas été informé. Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion mardi à Rabat, le bureau politique du PPS souligne que ni le parti ni la secrétaire d’Etat, qui est la première concernée, n’ont été informés de cette proposition avant qu'elle soit présentée pour approbation", rappelant que le parti "fait toujours preuve d'estime et de plein respect pour les Hautes décisions royales et s’y conforme".

Réponse le 22 septembre

Le PPS a indiqué qu'il veillera au suivi de cette question dans la perspective de la convocation de son comité central pour une réunion extraordinaire le 22 septembre prochain en vue d'approfondir l'analyse de la situation et d'adopter la position qui s'impose.

Le bureau politique a en outre salué l’action remarquable de Mme Charafat Afailal, "une militante responsable qui a fait montre de compétences avérées, d’un sens élevé de patriotisme, de dynamisme et d’honnêteté, de présence estimée sur le terrain et de capacité d'action reconnue par les différents acteurs aux niveaux national et local, et ce durant l’accomplissement de ses responsabilités à la tête de son département".

Secrétariats d’État: "tous concernés"

Il a également exprimé "son incompréhension quant à la signification de cette proposition (....) qui a concerné uniquement le secteur de l’eau, sans prendre en considération les constantes politiques et déontologiques nécessaires en matière de gestion des alliances et des relations au sein de toute majorité gouvernementale mûre".

Pour le PPS, "la situation des secrétariats d’État et de ceux qui en ont la charge pose un véritable problème pour toutes les instances politiques formant la majorité gouvernementale en ce qui concerne les prérogatives et la relation avec les ministres qui en assurent la supervision".

Un retour en arrière

Le bureau politique a souligné que le traitement de cette question est en contradiction totale avec les efforts requis pour donner un nouveau souffle à la vie politique et réunir les conditions susceptibles afin d’améliorer l’action du gouvernement pour qu'il puisse jouer un rôle essentiel en faveur d'une mobilisation nationale à même de promouvoir une nouvelle relance économique plaçant la question sociale au centre du projet réformiste et consolidant l’édification démocratique".