Iñigo Martínez Zatón, député du parlement régional basque, en Espagne, prend parti ouvertement en faveur des activistes séparatistes du Rif, en prétendant que «le Rif n’est pas marocain»! Décryptage.

Une nouvelle preuve, une de plus, vient mettre en évidence le parrainage de l’activisme séparatiste rifain par des forces extérieures obscures. Et c’est de l’Espagne, précisément de la région basque, que cette preuve (nous) a été fraîchement administrée. Tenez, «le Rif n’est pas Marocain», détone ce député du parlement régional basque pour la Coalition Podemos-Izquierda Unida, nommé Iñigo Martínez Zatón, via son compte Twitter.

Ce très honorable député basque estime par ailleurs que «les droits de l’Homme dans le Rif sont violées systématiquement par le Maroc», avant de s'en prendre au "régime marocain" accusé d'"imposer le sous-développement" à la population de cette région chère au Maroc.

Passons sur ces propos délirants du très respectable député basque, visiblement frustré par l’échec retentissant du projet séparatiste basque en Espagne. Passons également sur ces accointances avérées avec la poignée d’activistes séparatistes originaires du Rif marocain, voire les nervis à la botte du front séparatiste du polisario, tellement elles sont évidentes.

Le député basque a effectué dernièrement un déplacement en Colombie, pour apporter son soutien -tenez-vous bien!- à «la Force alternative révolutionnaire commune», vitrine politique de l'ex-guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), dont la "vocation" sanguinaire n'est plus à démontrer.

Voilà qui devrait alors nous édifier sur «la famille d’esprit» de ce député basque, qui n’hésite pas à s’afficher ostensiblement, via son compte twitter, aux côtés d’ex-guerilleros comptables du pire génocide qui ait été perpétré à l’encontre des civils colombiens innocents, voire à l’échelle latino-américaine.

"Qui s’assemble se ressemble", dirait l'autre, et pas vraiment à tort. Sauf que là, il s’agit de pactiser avec des narco-terroristes, qui ont toujours du sang sur les mains. La récente sortie du député basque pour manifester ouvertement son soutien à des activistes séparatistes rifains n’a rien d’anodin, les sponsors de ces derniers, planqués notamment en Espagne et aux Pays-Bas, sont aussi réputés êtres des barons de la drogue!