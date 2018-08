© Copyright : DR

Le Parti du progrès et du socialisme ne décolère pas contre Saâd-Eddine El Othmani et le fait savoir. En cause, la fusion décidée entre le secrétariat d'Etat chargé de l'Eau et le ministère de l'Equipement, au détriment de Charafat Afilal, désormais hors-jeu.

Nouvelle crise au sein de la coalition gouvernementale menée par les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD). Cette fois, les reproches émanent d'un allié de taille du parti de Saâd-Eddine El Othmani, à savoir le Parti du progrès et du socialisme de Mohamed Nabil Benabdallah. En cause, le débarquement d'une des secrétaires d'Etat de ce dernier, Charafat Afilal, en charge de l'Eau, à la faveur d'une fusion entre son département et celui de la tutelle, soit le ministère de l'Equipement du Pjdiste Abdelkader Amara.

Le parti du Livre reproche à Saâd-Eddine El Othmani de ne pas l'avoir informé de cette fusion. Nabil Benabdellah affirme avoir appris ce regroupement…à travers le communiqué officiel publié le lundi 20 août à l'issue du Conseil des ministres l'ayant décidé. Soit, un peu comme tout le monde. D'où la stupéfaction et l'amertume dans les rangs de l'ancien parti communiste marocain. Ce différend sera au centre d'une réunion du bureau politique du PPS la semaine prochaine, annonce-t-on.

"Ce département que le PPS dirigeait nous préoccupait et le chef du PPS est intervenu à plusieurs reprises auprès d'El Othmani pour régler le conflit qui opposait le ministre Abdelkader Amara et Charafat Afilal au sujet des attributions de cette dernière. Celle-ci était démunie et n'avait pas vraiment de fonction, plusieurs mois après sa nomination", a affirmé à le360 un adjoint de Nabil Benabdellah sous couvert d'anonymat. Pour ce dernier, la suppression du secrétariat chargé de l'Eau et le départ de Charafat Afilal auraient été motivés par ce différend qui a trop persisté entre les deux hauts responsables. "Abdelkader Amara n'avait même pas accordé à Charafat Afilal le droit de procéder à des nominations au sein de son département", a souligné une autre source proche du PPS, estimant que ce bras de fer serait la principale raison de la suppression du secrétariat d'Etat. "On nous pousse à quitter ce gouvernement. On gène trop", a commenté pour sa part un député du PPS.

L'entourage d'El Othmani et les membres du secrétariat général du PJD refusent de polémiquer en affirmant que cette question "sera réglée lors d'une prochaine réunion de la majorité". Pour sa part, Saâd Eddine El Othmani n'a d'ailleurs toujours pas communiqué sur cette affaire. Mais un de ses bras droits a indiqué sous le couvert de l'anonymat à le360 que "le regroupement vise à donner une efficacité renforcée à l'action du ministère de l'Equipement en charge maintenant de l'eau". Pour des observateurs, les problèmes de l'eau qu'ont connus des régions telles que Zagora et Ouarzazate n'ont pas joué en faveur de Charafat Afilal. La pollution de la rivière du Bouregreg par les eaux usées de la prison d'El Arjat s'est ajoutée aux difficultés de l'ancienne secrétaire d'Etat. Maintenant, il faut attendre la prochaine réunion des partis de la majorité pour savoir si celle-ci sortira affaiblie ou renforcée. Le temps nous le dira.