Bourita: la coordination avec les pays du Golfe "doit se faire de part et d'autre"

Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères.

La politique étrangère est une "affaire de souveraineté" pour le Maroc et la coordination avec les pays du Golfe "doit se faire de part et d'autre", a souligné, jeudi à Casablanca, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.