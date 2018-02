© Copyright : DR

Kiosque360. Le prochain congrès du Mouvement unicité et réforme (MUR) braquera certainement de nouveau les projecteurs sur Benkirane. Lâché par le PJD qui, lors de son dernier congrès, lui avait refusé un troisième mandat, il pourrait revenir sur le devant de la scène via son bras idéologique.

L’ancien secrétaire général du parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane, pourrait revenir sur le devant de la scène politique. Non pour reprendre un premier rôle au sein de son parti, qui lui avait refusé un troisième mandat lors de son dernier congrès, mais via son bras idéologique et religieux, le Mouvement unicité et réforme (MUR). En effet, le prochain congrès pour le renouvellement des instances dirigeantes de cette association pourrait propulser l’ancien chef du gouvernement à sa présidence. C’est du moins ce qu’a annoncé Abderrahim Echikhi, actuel président du MUR, dans un entretien accordé au quotidien Akhbar Al Yaoum, qui rapporte ses propos dans son édition de ce mardi 20 février.

«Benkirane est un membre fondateur du Mouvement unicité et réforme (Mur) et est toujours membre de son conseil de la choura (parlement)», a affirmé Echikhi que certains médias avaient d'ailleurs décrit, lors de son élection à la tête du MUR en août 2014, comme étant «l’hombre de Benkirane». Et de préciser que ce dernier fera partie des congressistes qui participeront au prochain congrès du MUR. Rappelant les coutumes d'une association où personne ne présente sa candidature à la présidence, Echikhi n’a pas écarté la possibilité de voir les membres de l’assemblée générale proposer Benkirane. Et, après les procédures d’usage, de concertation et d’élection, il pourrait bien être projeté à la tête du MUR.

D’ailleurs, Echikhi a tenu à préciser que le MUR n’était aucunement impliqué dans le refus des leaders du PJD de prolonger le mandat de Benkirane à la tête de leur parti. «Les leaders du PJD, qui se sont exprimés sur la question du troisième mandat de Benkirane à la tête du PJD, sont des membres du secrétariat général du parti ou de son conseil national. Ils ont agi en fonction du contexte politique et de ce qui se décide au niveau de leurs instances dirigeantes, à l’exception d’Ahmed Raissouni qui avait exprimé son opinion personnelle. Par contre, le MUR n’a aucune relation avec ce sujet», a ainsi affirmé l’actuel président du MUR.

Autant dire que Abderrahim Echikhi, qui était membre du cabinet du chef du gouvernement, fait déjà campagne pour Benkirane. En 2014, Benkirane avait pesé de tout son poids pour soutenir la candidature d’Echikhi, qui était alors donné outsider devant Raissouni et El Othmani, les favoris. Echikhi lui renverrait-il aujourd'hui l’ascenseur?