"Les Forces Armées Royales, la Marche de la fidélité et l’esprit du renouveau" est l’intitulé d’un livre qui traite de l’action royale permanente en faveur de la modernisation de cette valeureuse institution.

Présenté mardi à Al Hoceima au roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major général des Forces Armées Royales (FAR), cet ouvrage témoigne de l’œuvre et des réalisations du souverain et traite de ses efforts continus déployés sans réserve dans la modernisation de son armée.

Ce livre met également en exergue l’action du souverain durant ces dernières vingt années conformément à la vision royale qui a toujours constitué un cadre pour l’image de grande qualité que le roi a toujours tenu à donner aux FAR, corps solidaire et exemple vertueux d’engagement et de dévouement.

Élaborée en collaboration avec toutes les composantes des FAR (Gendarmerie Royale, Garde Royale, Marine Royale et Forces Royales Air ...), la publication constitue une excellente illustration, où l’écrit se joint à l’image pour mettre en lumière et surtout immortaliser l’œuvre d'innovation entreprise par le souverain, à travers 291 photographies dont 97 du souverain.

Les illustrations du livre, savamment choisies, constituent un témoignage sans équivoque des liens de fidélité qui unissent le souverain et son armée. Outre des images du roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, en tenue militaire, visitant certaines garnisons et unités de la Zone Nord et de l’Etat-Major de la Zone Sud, le livre propose des clichés s'inscrivant dans l’irréversible esprit de solidarité immuable que le Maroc et en particulier le souverain ne cessent de manifester à l’égard des peuples du continent.

L’ouvrage se décline en six chapitres portant sur les activités du souverain qui recouvrent le champ d’action militaire dans ses divers et multiples paramètres.

Ainsi, le premier chapitre met en évidence la prééminence de l’intérêt permanent que le Chef Suprême et Chef d’Etat-Major porte à ses membres, tandis que le second donne à constater la profondeur des liens unissant le Chef Suprême à son armée. Le troisième chapitre de l’ouvrage met en exergue les Orientations du Souverain en matière de formation, pour hisser au plus haut l’enrichissement du capital humain et la mise à jour technologique et intellectuelle des FAR dans toutes leurs composantes.

Pour ce qui est du quatrième chapitre, il développe, en particulier, les priorités et inclinaisons du roi pour moderniser son armée, à travers, notamment l’acquisition des vecteurs de nouvelles générations dans les différentes composantes des FAR, la rénovation des infrastructures des unités militaires et hospitalières et la promotion du rôle de la femme en tant qu’acteur majeur dans le domaine militaire.

L’avant-dernier chapitre traite, lui, des actions d’un roi solidaire avec les Marocains comme avec les étrangers, à travers la mobilisation des FAR au service du citoyen et de la solidarité internationale.

Par ailleurs, la publication s’arrête dans le sixième chapitre sur la stratégie royale en matière de coopération militaire et sur les multiples participations des FAR dans les opérations de maintien de la paix.

Une orientation qui témoigne de l’engagement du souverain en faveur de la préservation de la stabilité et la sécurité dans le monde, et particulièrement en Afrique.