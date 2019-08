© Copyright : DR

Le Maroc va participer au forum économique mondial qu'organise à partir du 4 septembre Le Cap, en Afrique du Sud, un évènement au cours duquel le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, valorisera la puissance économique du royaume dans le continent africain.

Cette conférence verra la participation de près de 1.000 dirigeants régionaux et mondiaux, issus des domaines de la politique, des affaires, de la société civile, de l’université et de l’entreprise.

Le ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, figure sur la liste des intervenants. "C'est une occasion pour s'arrêter et développer les grands axes la politique africaine du Maroc telle qu'initiée par le roi Mohammed VI", a indiqué Mohcine Jazouli, interrogé à ce sujet par Le360.

Il faut rappeler que le retour du Maroc à l'Union africaine (UA) a été salué par les pays africains. Ce retour a été l’occasion de rappeler que le royaume est le premier investisseur en Afrique de l'Ouest et le second en Afrique.

Depuis qu'il a été nommé à son poste, Mohcine Jazouli n'a eu de cesse d'appeler au développement de la coopération entre les pays continent. "L'avenir de l'Afrique réside dans la promotion des échanges commerces intra-africains", avait-il insi récemment affirmé, lors de la Retraite du conseil de Paix et de sécurité, tenu le 24 juin dernier à Skhirat, au sud de Rabat.

Ce jour là, Mohcine Jazouli avait d'abord invité les Africains à pacifier le continent. L'Afrique a en effet enregistré 95 conflits en 2017 contre 94 en 2016 et 93 en 2015.

Le ministre avait également affrmé, lors de cette réunion, que 30.594 victimes de conflits ont été recensées en 2017 contre 30.000 en 2016.

Le nombre de réfugiés et de personnes déplacées en Afrique est passé, à fin 2016, respectivement de 4,4 millions à plus de 5 millions et de 10,7 millions à plus de 11 millions.