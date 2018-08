© Copyright : DR

La princesse Astrid, sœur du roi Philippe de Belgique présidera une mission économique de haut niveau au Maroc du 25 au 30 novembre prochain, a annoncé, vendredi, le Palais royal belge dans un communiqué.

"Son Altesse Royale la Princesse Astrid, représentant Sa Majesté le Roi, préside du 25 au 30 novembre 2018 une mission économique au Maroc", lit-on dans le communiqué.

Cette mission se rendra à Casablanca, Rabat et Tanger. Elle est organisée par l’Agence pour le Commerce extérieur et le ministère des Affaires étrangères en étroite collaboration avec les services régionaux du commerce extérieur, Flanders Investment & Trade (FIT).

A ces départements s'ajoute l’Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX) et Brussels Invest & Export (by hub.brussels), précise le communiqué.

La princesse Astrid sera accompagnée par plusieurs ministres fédéraux et régionaux, ajoute la même source.