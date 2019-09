© Copyright : DR

Le verdict sur l’affaire de Hajar Raïssouni, la jeune femme accusée de relations sexuelles hors mariage et d’avortement illégal est tombé ce lundi 30 septembre. Le voici.

Le Tribunal de première instance de Rabat a dit son mot sur l’affaire de Hajar Raïssouni. Reconnue coupable, la jeune femme, accusée de relations sexuelles hors mariage et d’avortement illégal a été condamnée ce lundi 30 septembre à 1 an de prison ferme et à 500 dirhams d’amende. Le même verdict a été prononcé à l'encontre de son compagnon, un ressortissant soudanais.

Le médecin ayant procédé à l’acte d’avortement a quant à lui été condamné à 2 ans de prison ferme et à 500 dirhams d’amende. Il est également interdit d’exercer la médecine pendant une année.

Sa secrétaire, elle, a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis et à une amende de 500 dirhams. L'anesthésiste a quant à lui écopé de 1 an de prison avec sursis et d'une amende du même montant. Ces deux derniers vont être remis en liberté dès ce soir, apprend Le360.

Le comité de défense de Hajar Raïssouni déclare qu'il entamera une nouvelle procédure en appel de ce jugement dès demain, mardi 1er octobre 2019.